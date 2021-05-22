Türkiye 217 milyon dolarlık hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar

217 milyon dolarlık hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar

Türkiye

217 milyon dolarlık hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 09:39 Son Güncelleme:
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Diyarbakır’da yakalanan 37 şüpheliden 20’si, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i, mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı olası operasyonda el koyulmasın, diye 'Bitcoin'e çevirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen 2 hesap numarasında 217 milyon 400 bin dolar hareketlilik tespit edilirken, hesaplarda ayrıca 682 bin 665 dolar olduğu görüldü.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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