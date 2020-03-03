Rus sosyal medya fenomeni Ekaterina Didenko, eczacılık bilgilerini paylaşarak ünlenmişti. Başkent Moskova’da 29’uncu yaş günü için parti veriyordu. Evdeki havuza sıcak küvet süsü vermek istedi. Havuza girenlerin fotoğrafları çekilmeden önce 25 kiloluk kuru buz döktürdü. Karbondioksidin katılaşmış hali olan kuru buz, havuzdakilerin bir anda bayılmasına yol açtı.

Takipçi kazandı

Çünkü yeterince havadar olmadığı için nefes yolları tıkanmıştı. Ekaterina’nın eşi Valentin Didenko (32) dahil üç kişi boğularak öldü.

Faciadan bu yana sosyal medyada ağladığı videolar paylaşan Ekaterina, 3 günde 500 bin takipçi daha kazandı. 1.5 milyon takipçiye ulaşan Ekaterina, ülkede tepkilerin odağı oldu.