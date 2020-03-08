21'inci yüzyılda akılalmaz gelenek: Parayla fotoğraf lanetletiyor
Hong Konglular, aylardır süren siyasi kargaşanın ardından çareyi en eski geleneklerden biri olan 'fotoğraf lanetleme'de buldu. Profesyonel 'fotoğraf dövücüler', özellikle siyasi kişilerin fotoğraflarını döverek lanetliyor.
08 Mart 2020, Pazar 09:08 Son Güncelleme:
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Dünyanın teknoloji ve eğitim bakımından en gelişmiş yönetimlerinden Hong Kong’un en eski geleneklerinden biri ‘kötü adam dövme’. Gerçekte kimsenin şiddet görmediği bu gelenekte, isteyenler sevmedikleri kişinin fotoğraflarını profesyonel dövücülere götürüyor. Kadın olan bu dövücüler, 6 dolara ‘fotoğrafı döverek lanetleme’ hizmeti veriyor. Son bir yıldır bölgede yaşanan demokrasi yanlısı gösteriler nedeniyle en çok siyasetçilerin fotoğrafları ‘dövdürülüyor’.
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