Dünyanın teknoloji ve eğitim bakımından en gelişmiş yönetimlerinden Hong Kong’un en eski geleneklerinden biri ‘kötü adam dövme’. Gerçekte kimsenin şiddet görmediği bu gelenekte, isteyenler sevmedikleri kişinin fotoğraflarını profesyonel dövücülere götürüyor. Kadın olan bu dövücüler, 6 dolara ‘fotoğrafı döverek lanetleme’ hizmeti veriyor. Son bir yıldır bölgede yaşanan demokrasi yanlısı gösteriler nedeniyle en çok siyasetçilerin fotoğrafları ‘dövdürülüyor’.

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