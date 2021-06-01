21.Yüzyıl becerileri ile yabancı dil eğitimi

FMV Işık Okulları’nda yabancı dil eğitim programı 21. yüzyıl becerileri olan yaratıcılık, iş birliği, eleştirel düşünme ve iletişim ile paralel yürütülüyor. Anaokulundan başlayarak ilkokulun ilk yıllarında Phonics programı uygulanıyor. Bu programla öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri, ilk okuma yazma ve ana dil gelişim basamaklarını süreç içinde gözlemleyerek ve izleyerek geliştirilmesi hedefleniyor.

İÇERİK TEMELLİ ÖĞRENME

İlkokulun ikinci yarısından ortaokulun son basamaklarına kadar ise İçerik Temelli Öğrenme (CBL- Content Based Learning) programı ile İngilizce eğitimi sürdürülüyor. 4’üncü sınıfta başlayan Almanca, Fransızca ve İspanyolca eğitimi de CBL programı çerçevesinde yürütülüyor. Bu program, CEFR Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ölçütlerine göre şekillenen; okuma anlama, dinleme, yazma ve konuşma becerileri üzerine kurulu.

YURTDIŞINDA EĞİTİM

Yurtdışında okumayı hedefleyen öğrenciler için de Advanced Placement (İleri Düzey Yerleştirme) Programı sunuluyor. Bu programın dersleri ile öğrencilerin farklı disiplinlerde (mikro-makroekonomi, psikoloji, bilgisayar bilimi, sanat, tasarım gibi) İngilizce dil becerilerini kullanmaları sağlanıyor. IB Diploma Programı’nda yer alan öğrenciler ise okudukları hedef dilde yazılmış eserlerden sözlü sınavlarda sorumlu tutuluyor.