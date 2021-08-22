22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka sayısı...
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 22 Ağustos 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
22 Ağustos 2021, Pazar 18:43 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük korona tablosu açıklandı. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 18 bin 622 olurken can kaybı ise 206 oldu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1429496778139766784
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