Türkiye 22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka sayısı...

22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka sayısı...

Türkiye

22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka sayısı...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 22 Ağustos 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

22 Ağustos 2021, Pazar 18:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin günlük korona tablosu açıklandı. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 18 bin 622 olurken can kaybı ise 206 oldu.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Hakan Çelik
'Binlerce kişi geliyor' iddiası asılsız
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Vız gelir
Rauf Tamer
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yerli ve milli sanal fenomenler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 22 Ağustos 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları: Süper Loto kazandıran numaralar