Magazin 22 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

22 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Magazin

22 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Songül Karlı'nın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 22 Aralık Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Songül Karlı bugün kaç puan verdi? 22 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

22 Aralık 2021, Çarşamba 15:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 22 Aralık Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 22 Aralık Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Songül Karlı bugün kaç puan verdi? 22 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

22 ARALIK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın üçüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 13

Pınar: 8

Yeşim: 17

Damla: 16

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aşk ve başarı ‘BALIK’ları mutlu edecek
Filiz Özkol
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Güzel yemek, harika müzik
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Mükemmel ebeveyn yoktur, sadece iyi ebeveyn vardır
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
28 yıl
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Büyük değişimler kapıda
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kimse Gülçin'i sorgulamasın
Suna Akyıldız
Funda Duru
‘Fado’nun Divası’ Portekizli şarkıcı Mariza: Türkiye, şarkılarımı söylemeyi en sevdiğim yerlerden biri
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Doğum ve sonrasının cinsel hayata etkileri…
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
13 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gülşah Saraçoğlu: Kürk giymek yasaklansın. Yasaklanırsa bir daha giymem