Gelinim Mutfakta 22 Aralık Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 22 Aralık Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Songül Karlı bugün kaç puan verdi? 22 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

22 ARALIK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın üçüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 13

Pınar: 8

Yeşim: 17

Damla: 16