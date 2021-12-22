22 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi programlar var? Show TV, Fox TV, ATV, Kanal D, TV8, TRT1, Star TV yayın akışı
22 Aralık Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda hangi programlar, diziler ve filmlerin olduğuna ilişkin bilgiler televizyon yayın akışında yer alıyor. İşte, Show TV, Fox TV, ATV, Kanal D, TV8, TRT1, Star TV’nin 22 Aralık Çarşamba yayın akışı…
22 Aralık 2021, Çarşamba 18:02 Son Güncelleme:
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22 Aralık Çarşamba TV yayın akışında gündüz kuşağında yarışma programları büyük yer kaplarken, akşam saatlerinde ise pek çok dizinin yeni bölümleri izleyicinin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda sinema filmleri de 22 Aralık Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yer alacak. İşte, Show TV, TV yayın akışı0, ATV, Kanal D, TV8, TRT1, Star TV yayın akışı ve “Bugün televizyonda hangi programlar var?” sorusunun yanıtı…
BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?
Bugün kanalların yayın akışına bakıldığında gündüz kuşağında reality showların yanı sıra yemek yarışması konseptinde hazırlanan programların ağırlıkta yer aldığı görülüyor. Akşam saatlerinde televizyon ekranlarında diziler ağırlıkta. Kanal D’de Sadakatsiz dizisi saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkarken, aynı saatlerde ATV’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, Star TV’de Annemizi saklarken, Fox TV’de ise Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak…
22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:45 Camdaki Kız
- 02:45 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Küçük Ağa
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Kalp Yarası
- 03:05 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 05:20 Maraşlı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:25 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 22:30 Seneye Bu Zamanlar
- 00:35 Türk Sineması “120”
- 02:40 112 Acil Çağrı
- 03:40 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Annemizi Saklarken
- 00:15 Yabancı Sinema Zorlu Gün
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Tokatçı
- 21:45 Gerzek Şaban
- 23:45 Tokatçı
- 01:30 Gerzek Şaban
- 03:15 Aziz
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Kanunsuz Topraklar
- 23:45 Mahkum
- 02:15 Yasak Elma
- 04:45 Kefaret
- 06:00 Kadın