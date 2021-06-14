14 Haziran Pazartesi sabahında altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Büyük çıkış yapması beklenen gram altın, çeyrek altın ve tam altın, düşüşe devam ederken 22 ayar bileziğin gram fiyatı da düşüş furyasından etkilendi. Altın düşer mi? soruları ise analistler tarafından yorumlanıyor…

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla kapatan gram altın, yeni haftaya da düşüşler başladı. Yüzde 0,80 oranında değer kaybeden gram altının alış fiyatı 502,69 TL olurken, satış fiyatı 502,79 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

14 Haziran Pazartesi sabahında en çok değer kaybı yaşayan altın türlerinden biri çeyrek altın oldu. Alışı 814,00 TL, satışı 830,00 TL olan çeyrek altındaki değer kaybı yüzde 2,24 olarak kaydedildi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Hafta sonu ufak çaplı bir toparlanma yaşayan yarım altın, sabah saatlerinde 1.628,00 TL’den alınıp, 1.661,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

14 Haziran 2021 Pazartesi sabahında yüzde 1,53 oranında düşüş yaşayan tam altının alış fiyatı 3.237,41 TL, satış fiyatı ise 3.299,99 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altın fiyatlarında Cumartesi günü yaşanan değer kaybından en az etkilenen Cumhuriyet altını istikrarlı çizgisinde devam ediyor ve yüzde 0,38 oranında düşüşle, 3.355,00 TL’den alınıp, 3.406,00 TL’den satılıyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Yatırımdan çok aksesuar olarak tercih edilen 14 ayar altının gram fiyatı haftaya yüzde 2,11 oranında düşüşle başladı. 14 ayar altının gram fiyatının alışı 275,59 TL olurken, 330,68 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Yüzde 1,52 oranında değer kaybı yaşayan 18 ayar altının gram fiyatının alışı 369,27 TL, satışı ise 369,48 TL’den işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

Haftaya sert düşüşler başlayan altın türlerinden biri olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı yüzde 2,08 oranındaki değer kaybıyla 453,47 TL’den alınıp, 485,00 TL’den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarındaki sert düşüş herkes tarafından büyük merakla takip ediliyor. Düğün sezonunun açılmasıyla, hediyelik olarak en çok tercih edilen, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatlarında hızlı bir tırmanış beklenirken, piyasalardaki aşağı yönlü hareket beklenmedik bir etki yarattı.

Uzmanlar ise bu durum karşısında yaptıkları yorumlarda altın fiyatlarındaki yükselme trendinin devam edeceğini ve bu düşüşlerin hem sınırlı hem de geçici olduğunu dile getiriyor. 14 Haziran Pazartesi başlayan yeni haftada ise altın fiyatlarında bu sakin seyrin devam edeceği ön görülüyor.