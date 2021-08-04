22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün (4 Ağustos) ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın kaç TL? soruları sabah saatlerinde ekonomi alanında en çok merak edilen konuları oldu. Hem yatırım hem de kullanım amaçlı kullanılan 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları güne yükselerek başladı. Pandeminin ardından son zamanların en düşük seviyelerini yaşayan altın fiyatları için uzmanlar yaşanan yükselişleri çok kalıcı görmüyor. İşte, 4 Ağustos güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…

4 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın gün yükselerek başladı ve yüzde 0,16 oranındaki yükselişin ardından 489,75 TL’den alınıp 489,77 TL’den satılıyor. Gram altın dün 486,71 TL’den satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın güne yükselerek başladı. Sabah saatlerinde yüzde 0,12 oranında değer kazanan çeyrek altının alış fiyatı 793,00 TL, satış fiyatı ise 809,00 TL oldu. Çeyrek altın dün sabah saatlerinde ise 804,00 TL’den işlem gördü.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da güne yükselerek başladı. Yüzde 0,19 oranında değer kazanan yarım altın 1.586,00 TL’den alınıp, 1.618,00 TL’den satılıyor. Yarım altının dünkü satış fiyatı ise 1.608,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 4 Ağustos Çarşamba sabahında yüzde 1,04 oranında yükselirken, alış fiyatı 3.145,48 TL, satış fiyatı ise 3.207,47 TL oldu. Tam altın dün 3.174,60 TL’den işlem görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını güne hızlı başladı. Diğer altın türlerine göre daha fazla yükselen cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.258,00 TL, satış fiyatı ise 3.308,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü satış fiyatı ise 3.272,00 TL idi.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın sabah saatlerinde yüzde 0,10 oranında yükseldi ve alış fiyatı 268,32 TL, satış fiyatı ise 322,23 TL oldu. 14 ayar altın bir gün önce 320,05 TL seviyelerinde işlem gördü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altında da güne değer artışıyla başladı. 4 Ağustos Çarşamba sabahında 18 ayar altının alış fiyatı 358,78 TL, satış fiyatı ise 359,12 TL oldu. Aynı altın dün 355,44 TL’den satılmıştı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?