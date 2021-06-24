Altın fiyatları son iki haftadır değer kazanmadan geçiriyor. Faiz oranlarının açıklanmasının ardından kripto para piyasasının da etkisi altında kalan altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürmüyor. 24 Haziran Perşembe günü altının onsu 1.776,55 dolar seviyelerinde seyrederken, gram altın hala 500 TL sınırının altında. Pek çok yatırımcı ise gözünü 22 ayar bileziğin gram fiyatına dikti. İşte, 24 Haziran gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları…

24 HAZİRAN PERŞEMBE 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın son günlerde dalgalı seyrine devam ediyor ve 500 TL sınırında devam ediyor. Sabah saatlerinde ufak çaplı bir yükseliş yaşayan gram altın 494,30 TL’den alınıp 494,37 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yaz aylarının en popüler altın türü olan çeyrek altın da son dönemlerde durgun bir seyir izliyor. 24 Haziran Perşembe sabahında 800,00 TL’den alınan çeyrek altın, 815,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları bir ileri bir geri devam ediyor. Dün güne yükselerek başlamasına rağmen gün içinde değer kaybı yaşayan yarım altın, bugün 1.601,00 TL’den alınırken, 1.631,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, güne bir önceki günkü seviyesinin üzerinden başladı. Tam altının alış fiyatı 3.176,10 TL olurken, satış fiyatı 3.240,53 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da düşüş bandından çıkmış görünüyor. Sabah saatlerinde yaşanan yüzde 0,09 oranındaki küçük çaplı değer artılının ardından cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.292,00 TL, satış fiyatı ise 3.342,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın durgun seyrine devam ediyor. Dün yaşanan dalgalanmadan çok fazla etkilenmeyen 14 ayar altın 24 Haziran Perşembe sabahında 271,06 TL’den alınıp, 325,42 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Bir önceki güne düşüşle başlayan 18 ayar altın, kaybettiği değeri gün içinde yeniden kazandı. Bugün sabah saatlerinde yaşadığı yüzde 0,07 oranındaki yükselişle 18 ayar altının alış fiyatı 362,27 TL, satış fiyatı ise 362,82 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?