22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? 6 Ağustos, gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 6 Ağustos güncel altın fiyatları
22 ayar bileziğin gram fiyatı dünkü yükselişin ardından bugün yeniden düştü ve sabit seyirde devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın da güne sakin başladı ve bir önceki seviyelerine yakın işlem görüyor. Peki, 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? 6 Ağustos, gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 6 Ağustos güncel altın fiyatları.
06 Ağustos 2021, Cuma 09:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
22 ayar bileziğin gram fiyatı yüzde 0,15 oranındaki değer kaybının ardından 476,69 seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın fiyatı 6 Ağustos Cuma sabahında yüzde 0,09 gerilerken, çeyrek altın sabah saatlerinde bir değişiklik yaşamadı. Ons altın ise bu sabah yüzde 0,20’lik gerilemenin ardından 1.800,97 dolar seviyelerinde…
6 AĞUSTOS CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın sabah saatlerinde yaladığı düşüşle dünkü seviyesine geriledi ve alış fiyatı 493,25 TL, satış fiyatı ise 493,32 TL oldu. Gram altın dün 493,97 TL’den satılıyordu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın sabit bir seyir sergilerken, dünkü fiyatı ise aynı, alış fiyatı 800,00 TL, satış fiyatı ise 816,00 TL.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın bugün yüzde 0,12 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 1.599,00 TL satış fiyatı ise 1.631,00 TL oldu. Yarım altının dünkü satış fiyatı ise 1.632,00 TL idi.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altındaki diğer altın türlerinin aksine bugün de yükselmeye devam ediyor ve 6 Ağustos Cuma sabahında 3.168,86 TL’den alınıp, 3.231,29 TL’den satılıyor. Tam altın dün 3.215,94 TL’den işlem görmüştü.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını 5 Ağustos Perşembe sabahında yüzde 0,39 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 3.271,00 TL, satış fiyatı ise 3.321,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü satış fiyatı ise 3.308,00 TL idi.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altın sabah saatlerinde yüzde 0,17 oranında değer kaybının yaşadı ve alış fiyatı 270,61 TL olurken, satış fiyatı ise 324,90 TL oldu. 14 ayar altın bir gün önce 325,03 TL seviyelerinde işlem gördü.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 18 ayar altın yükselmeye devam ediyor ve yüzde 0,48’lik değer artışının ardından 361,45 TL’den alınıp 361,79 TL’den satılıyor. 18 ayar altın dün 360,07 TL’den satılmıştı.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı dünkü yükselişi bugün düşüşle dengeledi ve dünkü seviyelerine geri döndü. 22 ayar bileziğin gram fiyatı dün 476,90 TL’den işlem görürken, bugün 476,69 seviyelerinde.
BUNLARI DA OKUYUN