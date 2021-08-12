22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları
12 Ağustos Perşembe sabahında altın fiyatları son yaşanan düşüşlerin aksine değer artışı yaşıyor. Önceki gün yaşanan büyük düşüşün ardından vatandaşlar sık sık 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? soruları yükselirken, piyasalar dün öğleden sonra hızlı bir toparlanma yoluna gitti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos altın fiyatları…
12 Ağustos 2021, Perşembe 08:19 Son Güncelleme:
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22 ayar bilezik 12 Ağustos sabahında yüzde 0,05, gram altın yüzde 0,07, çeyrek altın ise yüzde 0,12 oranında değer artışı yaşadı. Altın fiyatları ve piyasaların gözü yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Hafta içi Asya’daki panik satışı altın piyasalarında hızlı düşüşe neden olurken, iç piyasadaki olumlu hava yeniden toparlanma sağladı….
12 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın dün gün içinde yaşadığı değer artışıyla hızlı bir toparlanmanın içine girdi. Bu sabah da yüzde 0,07’lik yükselişle birlikte alış fiyatı 486,01 TL, satış fiyatı 486,01 TL oldu. Gram altın dün 478,57 TL’den satılıyordu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın Çarşamba günündeki yükselişle 800 TL seviyesini hızla geçti. 12 Ağustos Perşembe sabahı yüzde 0,12 oranında değer kazanan çeyrek altın 791,00 TL’den alınıp 804,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altının dünkü satış fiyatı da 795,00 TL idi.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın bu sabahki yüzde 0,06 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 1.583,00 TL, satış fiyatı ise 1.608,00 TL oldu. Yarım altının satış fiyatı dün 1.590,00 TL idi.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın bu sabah hızlı bir değer artışı yaşadı ve yüzde 1,64 oranındaki yükselişin ardından 3.110,01 TL’den alınıp 3.171,29 TL’den satılıyor. Tam altın dün 3.120,11 TL’den işlem görmüştü.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını da dün yaşadığı değer kaybını çabuk telafi etti. Bu sabah da hızlı yükselen cumhuriyet altının alış fiyatı 3.222,00 TL, satış fiyatı ise 3.271,00 TL oldu. Cumhuriyet altını dün ise 3.218,00 TL’den satılmıştı.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altın güne yüzde 0,03 oranında değer artışıyla başladı ve alış fiyatı 266,84 TL, satış fiyatı ise 320,52 TL oldu. 14 ayar altın dün 316,86 TL seviyelerinde işlem görmüştü.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 18 ayar altın 12 Ağustos Perşembe sabahında yüzde 1,64 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 354,74 TL, satış fiyatı 355,07 TL oldu. 18 ayar altının satış fiyatı dün 349,34 TL idi.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı 12 Ağustos Perşembe sabahında yüzde 0,05 oranda değer kazandı ve alış fiyatı 439,39 TL, satış fiyatı ise 470,38 TL oldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı dün 465,00 TL’den satılmıştı.
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