22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 20 Ağustos altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL?
22 ayar bileziğin gram fiyatı geçtiğimiz hafta şok düşüş yaşamıştı ancak bu hafta başından bu yanda hızla toparlandı ve yatırımcısının yüzünü yeniden güldürdü. Gram altın ve çeyrek altın da haftanın son iş gününde yukarı yönlü hareketine devam etti ve sabah saatlerinde değer kazandı. İşte 20 Ağustos güncel altın fiyatları…
20 Ağustos 2021, Cuma 09:18 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları 20 Ağustos Cuma sabahında olumlu bir hava içinde ve değer kazanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın yüzde 0,52, çeyrek altın yüzde 0,50, 22 ayar bilezik ise 0,32 oranında değer kazandı. Peki, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? İşte, 20 Ağustos altın fiyatları…
20 AĞUSTOS 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın fiyatı 20 Ağustos Cuma sabahında yüzde 0,52 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 488,27 TL, satış fiyatı 488,35 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın uzun sürenin ardından yeniden yükselişe geçti ve sabah saatlerinde görülen yüzde 0,50’lik değer artışıyla 796,00 TL’den alınıp 810,00 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın fiyatı haftanın son gününde yönünü yukarı çevirdi. Yüzde 0,37 oranında yükselen yarım altının alış fiyatı 1.591,00 TL, satış fiyatı ise 1.618,00 TL oldu.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın güne yüzde 0,01 oranında küçük bir değer kaybıyla başladı ve alış fiyatı 3.119,69 TL, satış fiyatı ise 3.181,17 TL oldu.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını 20 Ağustos Cuma gününde yükselişine devam etti. Yüzde 0,06 oranında değer kazanan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.235,00 TL, satış fiyatı da 3.284,00 TL oldu.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altını bu sabah yüzde 0,29 oranında yükselişin ardından 268,13 TL’den alınıp, 322,02 TL’den satılıyor.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 18 ayar altın haftanın son iş gününde yüzde 0,01 oranında düşüş yaşadı ve alış fiyatı 355,84 TL, satış fiyatı ise 356,17 TL oldu.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı geçtiğimiz hafta yaşanan şok düşüşü hızla telafi ediyor. 20 Ağustos Cuma sabahında da yüzde 0,32’lik yükselişle 22 ayar bileziğin alış fiyatı 356,17 TL, satış fiyatı ise 462,77 TL oldu.
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