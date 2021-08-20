Altın fiyatları 20 Ağustos Cuma sabahında olumlu bir hava içinde ve değer kazanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın yüzde 0,52, çeyrek altın yüzde 0,50, 22 ayar bilezik ise 0,32 oranında değer kazandı. Peki, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? İşte, 20 Ağustos altın fiyatları…

20 AĞUSTOS 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 20 Ağustos Cuma sabahında yüzde 0,52 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 488,27 TL, satış fiyatı 488,35 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın uzun sürenin ardından yeniden yükselişe geçti ve sabah saatlerinde görülen yüzde 0,50’lik değer artışıyla 796,00 TL’den alınıp 810,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı haftanın son gününde yönünü yukarı çevirdi. Yüzde 0,37 oranında yükselen yarım altının alış fiyatı 1.591,00 TL, satış fiyatı ise 1.618,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın güne yüzde 0,01 oranında küçük bir değer kaybıyla başladı ve alış fiyatı 3.119,69 TL, satış fiyatı ise 3.181,17 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 20 Ağustos Cuma gününde yükselişine devam etti. Yüzde 0,06 oranında değer kazanan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.235,00 TL, satış fiyatı da 3.284,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altını bu sabah yüzde 0,29 oranında yükselişin ardından 268,13 TL’den alınıp, 322,02 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın haftanın son iş gününde yüzde 0,01 oranında düşüş yaşadı ve alış fiyatı 355,84 TL, satış fiyatı ise 356,17 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?