22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 1 Eylül altın fiyatları
Altın fiyatları dün öğleden sonra ciddi bir düşüş yaşamıştı eylül ayının ilk gününde ise gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatında ufak çaplı bir yükseliş görüldü. Tam altın ve cumhuriyet altını ise düşmeye devam ediyor. İşte, 1 Eylül 2021 altın fiyatları…
01 Eylül 2021, Çarşamba 09:07 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları 1 Eylül 2021 Çarşamba sabahına durgun başladı. Gram altın yüzde 0,19, çeyrek altın yüzde 0,12 oranında değer kazanırken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı yüzde 0,04 oranında düşüş yaşadı. Peki, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? İşte, 1 Eylül altın fiyatları…
1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın dün öğleden sonra yaşadığı değer kaybının ardından bu sabah yüzde 0,19 oranında yükseldi ve alış fiyatı 485,25 TL satış fiyatı ise 485,48 TL oldu. Gram altının fiyatı dün 488,59 TL idi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın ağustos ayının son günü ciddi oranda değer kaybı yaşadı, eylül ayının ilk gününde ise yönünü yeniden yukarı çevirdi. Çeyrek altın yüzde 0,12 oranındaki değer artışının ardından 788,00 TL’den alınıp 802,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altın dün 807,00 TL’den satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altında 1 Eylül Çarşamba gününe yüzde 0,19 oranında yükselerek başladı ve alış fiyatı 1.577,00 TL, satış fiyatı ise 1.603,00 TL oldu. Yarım altının dünkü satış fiyatı ise 1.613,00 TL idi.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın eylül ayının ilk gününe düşüşle başladı ve yüzde 0,68 oranındaki değer kaybının ardından alış fiyatı 3.100,20 TL, satış fiyatı ise 3.161,32 TL oldu. Tam altının dünkü fiyatı 3.183,08 TL idi.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını değer kaybetmeye devam ediyor. 1 Eylül sabahında yüzde 0,58 oranında düşüş yaşayan cumhuriyet altını 3.218,00 TL’den alınıp 3.267,00 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını bir gün önce 3.286,00 TL’den satılmıştı.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı yeni aya yüzde 0,04 oranında değer kaybıyla başladı ve alış fiyatı 437,45 TL, satış fiyatı ise 458,47 TL oldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı dün 461,66 TL idi.
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