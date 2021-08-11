22 ayar bilezik bugün (11 Ağustos) ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? İşte 11 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları
22 ayar bilezik bugün (11 Ağustos) yüzde 0,33 oranda değer kazandı, gram ve çeyrek altın da güne yükselişle başladı. Ancak yaşanan bu yükseliş, çeyrek altında 800 TL, gram altında ise 500 TL sınırını geçmeye yetmedi. Peki, 22 ayar bilezik bugün (11 Ağustos) ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? İşte 11 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…
11 Ağustos 2021, Çarşamba 09:10 Son Güncelleme:
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11 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları güne yükselerek başladıysa da dün öğleden sonra yaşanan büyük çaplı düşüşün ardından henüz kayıpları telafi edemedi. 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün 434,21 TL’den alınıp, 465,00 TL’den satılıyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın kaç TL? İşte, 11 Ağustos güncel altın fiyatları…
11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın dün güne yükselişle başlasa da akşam saatlerinde yeniden yönünü aşağı çevirdi. Bu sabah ise yüzde 0,14 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 478,15 TL, satış fiyatı ise 478,57 TL oldu. Gram altın dün 482,53 TL’den satılıyordu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın dün yaşadığı büyük çaplı düşüşün ardından 800 TL sınırında aşağı indi. Bu sabah yüzde 0,38 oranında değer kazanan çeyrek altının alış fiyatı 782,00 TL, satış fiyatı ise 795,00 TL oldu. Çeyrek altının dünkü satış fiyatı da 801,00 TL idi.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın bu sabahki yüzde 0,38’lik yükselişin ardından 1.564,00 TL’den alınıp, 1.590,00 TL’den satılıyor. Yarım altının satış fiyatı dün 1.602,00 TL idi.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın 11 Ağustos Çarşamba sabahında yüzde 1,09 oranında değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 3.059,80 TL, satış fiyatı ise 3.120,11 TL oldu. Tam altın bir önceki gün 3.154,51 TL’den işlem görmüştü.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altınındaki değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Yüzde 1,20 oranındaki düşüşün ardından cumhuriyet altını 3.170,00 TL’den alınıp 3.218,00 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını dün ise 3.257,00 TL’den satılmıştı.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altın güne yüzde 0,33 oranında değer artışıyla başladı ve alış fiyatı 263,68 TL, satış fiyatı ise 316,86 TL oldu. 14 ayar altın hafta başında 318,94 TL seviyelerinde işlem görmüştü.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 18 ayar altındaki değer kaybı devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan yüzde 1,09’luk düşüşün ardından 349,01 TL’den alınıp 349,34 TL’den satılıyor.18 ayar altının satış fiyatı dün 353,19 TL idi.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı 11 Ağustos Çarşamba sabahında yüzde 0,33 oranda değer kazandı ve alış fiyatı 434,21 TL, satış fiyatı ise 465,00 TL oldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı dün 467,91 TL’den satılmıştı.