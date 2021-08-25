Ekonomi 22 ayar bilezik kaç TL? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün ne kadar? İşte 25 Ağustos 2021 altın fiyatları
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22 ayar bilezik kaç TL? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün ne kadar? İşte 25 Ağustos 2021 altın fiyatları

Ekonomi

22 ayar bilezik kaç TL? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün ne kadar? İşte 25 Ağustos 2021 altın fiyatları

22 ayar bilezik kaç TL? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün ne kadar? soruları altının yeniden yön değiştirerek düşüş yaşamasının ardından daha yoğun şekilde araştırılıyor. Haftaya iyi başlayan altın fiyatları dün öğleden sonra hızlı bir düşüşe geçti ve bugün altının onsu yaşadığı 0,34 oranındaki düşüşün ardından 1.796,76 dolar oldu. İşte 25 Ağustos 2021 altın fiyatları…

25 Ağustos 2021, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları 25 Ağustos 2021 sabahına hızlı bir düşüşle başladı. Bugün 22 ayar bilezik yüzde 0,23, çeyrek altın yüzde 0,37, gram altın ise yüzde 0,33 oranında değer kaybetti. Peki, 22 ayar bilezik kaç TL? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün ne kadar? İşte 25 Ağustos 2021 altın fiyatları…

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0,33 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 488,28 TL satış fiyatı ise 485,14 TL oldu. Gram altının dünkü satış fiyatı 488,28 TL idi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın güne yüzde 0,37 oranında düşüşle başladı ve sabah saatlerinde 789,00 TL’den alınıp 802,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altın dün 806,00 TL ’den satılmıştı.

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altındaki düşüş ise yüzde 0,31 oranında oldu. Bugün yarım altının alış fiyatı 1.578,00 TL satış fiyatı ise 1.605,00 TL. Yarım altın dün 1.614,00 TL’den işlem görmüştü.

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın da yönünü aşağı çevirdi ve sabah saatlerinde yüzde 0,19 oranında değer kaybetti. Bugünkü düşüşün ardından tam altının alış fiyatı 3.131,02 TL satış fiyatı ise 3.192,73 TL oldu. Tam altının dünkü satış fiyatı 3.198,71 TL idi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını 25 Ağustos Çarşamba sabahında yüzde 0,21 oranında değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 3.244,00 TL, satış fiyatı ise 3.293,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü fiyatı ise 3.300,00 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram fiyatı da düşmeye devam ediyor. Güne yüzde 0,23 oranında değer kaybıyla başlayan 22 ayar bileziğin alış fiyatı 438,37 TL, satış fiyatı ise 459,32 TL oldu. 22 ayar bileziğin satış fiyatı bir önceki gün 462,24 TL idi.

 

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