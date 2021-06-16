22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın en çok tercih edilen altın ürünleri arasında yer alıyor. Düğün sezonunun başlaması ve düğünlerdeki yasakların kalkmasının ardından altın piyasasında da hareketlilik başladı. Son iki haftayı düşme eğiliminde geçiren altın fiyatları Salı gününden itibaren yönünü yukarı çevirdi. Diğer yandan 16 Haziran’da yapılacak FED toplantısından çıkacak faiz kararları da altın fiyatlarında etki yaratacak. Peki, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 16 Haziran altın fiyatları ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

16 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, altın fiyatlarındaki yükselişle paralel hareket ederek sabah saatlerinde yüzde 0,06 oranında değer kazandı. 16 Haziran Çarşamba sabahında gram altının alış fiyatı 511,69 TL, satış fiyatı 511,79 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bir önceki gün yaşadığı hızlı yükselişin ardın dan güne durgun başladı. 16 Haziran 2021 çeyrek altının alış fiyatı 827,00 TL, satış fiyatı 844,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış ve satış fiyatı bir önceki günün altında bir seviyede. 1.655,00 TL alış fiyatı olan yarım altının satış fiyatı ise 1.688,00 TL.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, 16 Haziran 2021 Çarşamba sabahında hızlı bir yükselişe geçti. Sabah saatlerinde yüzde 1,63 oranında değer kazanan tam altın 3.336,64 TL seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet geçtiğimiz haftalarda yaşadığı değer kaybının ardından hızlı şekilde toparlanmaya başladı. Sabah saatlerinde 3.394,00 TL’den alınan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.445,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının gram fiyatı güne yüzde 0,05 oranında yükselişle başladı. Bu değer artışıyla 14 ayar altının alış fiyatı 280,12 TL olurken, satış fiyatı 335,94 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

16 Haziran Çarşamba sabahında yüzde 1,63 oranında değer kazanan 18 ayar altının gramı 373,24 TL’den alınıp, 373,58 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?