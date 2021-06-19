22 ayar bilezik ne kadar oldu? Altın fiyatları düşüyor mu? 19 Haziran 2021 gram altın ve çeyrek altın fiyatları
22 ayar bileziğin gram fiyatı düşmeye devam ediyor. Hafta içi yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen altın fiyatları düşüş eğilimine devam ediyor. Altının onsu sabah saatlerinde yüzde 0,50 oranında yaşadığı değer kaybının ardından 1.764,50 dolar seviyelerine geriledi. İşte, 19 Haziran 2021 gram altın ve çeyrek altın fiyatları…
19 Haziran 2021, Cumartesi 09:20 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları sezon bakımından en hareketli olması beklenen dönemde düşmeye devam ediyor. Faiz kararlarının ardından kısa süreli bir yükseliş gösteren gram altında değer kaybı 19 Haziran Cumartesi sabahında yüzde 0,30’u buldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 447,08 TL’den alınıp 478,37 TL’den satılıyor. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler…
19 HAZİRAN CUMARTESİ 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın fiyatı 19 Haziran Cumartesi gününe bir önceki günden düşük seviyede başladı. Sabah saatlerinde yüzde 0,30 oranında değer kaybı görülen gram altın 495,59 TL’den alınıp 495,67 TL’den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın sabah saatlerinde durgun bir seyir izliyor ve 821,00 TL’den işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- 19 Haziran Cumartesi günü yarım altın bir önceki günün sabahında oranla 10 TL kadar geride. Yarım altının alış fiyatı 1.606,00 TL, satış fiyatı ise 1.642,00 TL.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın Cuma günü yaşadığı değer kaybının ardından güne yükselerek başladı. Tam altının alış fiyatı Cumartesi sabahında 3.188,63 TL olurken, satış fiyatı 3.255,00 TL oldu.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını haftanın son iş gününde diğer altın türlerinin aksine yukarı yönlü hareket etti. 19 Haziran Cumartesi sabahında 3.304,00 TL’den alınan Cumhuriyet altını 3.354,00 TL’den satılıyor.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altın sabah saatlerinde aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Yüzde 0,28 oranında düşüş yaşayan 14 ayar altının alış fiyatı 271,65 TL’den alınıyor, 326,11 TL’den satılıyor.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 18 ayar altının gram fiyatı hafta sonunda Cuma günü gördüğü seviyelerin üzerinde başladı. 9 Haziran Cumartesi sabahında yüzde 0,34 oranında yükselen 18 ayar altının gram fiyatının alışı 363,70 TL olurken, satışı 364,44 TL oldu.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı düşmeye devam ediyor. Güne yüzde 0,28 oranında değer kaybıyla başlayan cumhuriyet altının gram fiyatı 447,08 TL’den alınıp 478,37 TL’den satılıyor.
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