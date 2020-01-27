22 aylık bebeği ölüme sürükleyen sepsis hastalığı nedir?

Babası Kevin, küçük oğlunun acı çekmesini izlerken oldukça perişan görünüyordu.

Gloucester yakınlarındaki Newent'te yaşamını sürdüren 38 yaşında anne Morwenna Tudor ise, Kevin'in acısını diğerlerinden daha çok paylaşıyordu.

Beş yaşındaki kızı Penelope, potansiyel olarak ölümcül durum teşhisi konduğunda sadece 22 aylıktı.

Acılı anne, kızının rahatsızlığını şöyle açıklıyor: “Penelope her zaman sağlıklı bir bebekti. Öyle ki, yürümeye bile çok erken başlamıştı. Bu yüzden suçiçeğine yakalandığında eşim Peter ve ben pek endişelenmedik. Ona şurubundan verdik ve hastalığının sonlanmasını bekledik.

Ancak küçük kızımızın durumu kötüleşmeye devam ettiğinde endişe duyduk; ateşi yüksekti, tepkisizdi ve bir şeyler yemek ya da içmek istemiyordu. Dahası, dizini tutuyor ve ‘acıyor’ diye fısıldıyordu.”

Morwenna tavsiye için 111'i aradı. Acil servis, kızının semptomlarının suçiçeği için normal olduğuna ve iyileşene dek ona göz kulak olacaklarına dair endişeli anneyi biraz olsun rahatlattı. Ancak durum ilerlemeye devam ettiğinde, eşi Peter kızlarını daha büyük bir hastaneye götürmekte ısrarcı oldu.

Şimdi ikinci çocuğuna 33 haftalık hamile olan Morwenna, o dönem hakkında şunları söylüyor: “Doktor Penelope'u muayene edip kızımın en son ne zaman bezini ıslattığını sorduğunda, uzun süredir kuru bez ile idare ettiğimizi anımsadım. İdrar eksikliğinin “sepsis” hastalığına neden olabileceğini bu şekilde öğrendim.”

Hızlıca Gloucester Kraliyet Hastanesi'ne yönlendirildiler ve kısa süre sonra buradaki sağlık personelinin duruma karşı gösterdikleri hassasiyet sonucu küçük kızdaki bu rahatsızlığın çocukluk çağı suçiçeği vakası olmadığı anlaşıldı.

“Sepsis hastalığından ilk bahsedildiğinde bunun ne olduğunu bilmiyordum” diyor,

Morwenna. Kıdemli bir doktor, kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsisin, vücudun kendi organlarına ve dokularına saldırdığı bir enfeksiyona tepki olarak doğduğunu açıkladı.

“Dehşete kapıldım” diyor, Morwenna. “Penelope'ye derhal intravenöz sıvılar, antibiyotikler ve ağrı kesiciler verildi. Ben de bütün geceyi yanında geçirdim. Ertesi gün doktorlar, Penelope'nin sağ bacağındaki ağrı hakkındaki endişeleri nedeniyle uzman pediatrik ortopedik bakıma ihtiyaç duyduklarını düşündükleri için küçük kızın Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesi’ne transfer edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu defa oraya gittik. Gittiğimizde, kıdemli sicil memuruna 'Bebeğim iyi olacak mı?' diye sordum ve kendisinden beklediğim ‘Evet’ cevabını alamadım. Kızımın sağlığı hakkında olumsuz cümleler duydukça nefes alamayacak duruma gelmiştim. O an gerçekten hafızama işledi ve sepsinin ne kadar ciddi olduğunu anladım.”

Penelope, bu süreçte genel anestezi adı altında bir MRI (manyetik rezonans görüntüleme) taraması dahil olmak üzere bir dizi test ve soruşturmaya maruz kaldı.

Morwenna, “İki yaşın altındaki bir çocuğa şu başına gelenleri açıklamak çok zor” diyor ve ekliyor: “Anlamadı, bu yüzden yaşadıkları onun için son derece şaşırtıcı ve korkutucuydu.”

Anestezi altındayken, cerrahlar küçük kızı sağ kalça ve sol omzunda bulunan enfeksiyon ceplerini yıkayarak ameliyat ettiler.

“Ameliyat sonrası çok daha iyi görünüyordu. Açıkçası ameliyattan ve dikişlerden dolayı başta biraz acı çekiyordu ve böbrekleri uzun süre etkili bir şekilde çalışmadığı için oldukça şişmişti, ancak bunun geçici bir durum olduğunu söylediler. Bununla birlikte, kızımız önümüzdeki üç uzun hafta boyunca, üç tane daha cerrahi prosedür ve çok sayıda kan transfüzyonu geçirecekti. Genel olarak, iyi başa çıktı” diyor, Morwenna.

Son MRI taraması, Penelope'nin sağ kalçasının bilyalı ekleminin soketten itildiğini ve sağ bacağının, pelvisinin ve sol bacağının yarısını kaplayan bir alçıya ihtiyacı olduğunu ortaya koydu.

Morwenna, “Sonunda intravenöz antibiyotik kullanmayı bıraktı ve onu eve götürdük. Kızımız evdeyken kendini daha iyi hissetmeye başladı. Kelimenin tam anlamıyla artık onu durduran bir şey yoktu”, yorumlarında bulunuyor.

Sepsis teşhisinden 6 ay sonra tekrar yürümeye başladı

Sepsis teşhisinden tam altı ay sonra tekrar yürümeye başlayan kızı hakkında Morwenna şunları dile getiriyor: “Penelope'nin hala düzenli kontrolleri var ve büyüdüğünde kalça protezine ihtiyaç duyabilir. Ama artık sağlıklı, mutlu ve beş yaşında.”

İngiltere Sepsis Trust (sepsistrust.org) CEO'su Dr. Ron Daniels, konunun hem doğru hem de hassas bir şekilde ele alınmasını sağlamak için araştırmacı ekibiyle günümüzde hala araştırmalarını sürdürüyor.

Dr. Ron Daniels: “Sepsis her yaştan herhangi birini etkileyebilir ve vücutta küçük bir kesik, böcek ısırığı veya idrar enfeksiyonu gibi zararsız görünen bir şeyden kaynaklanabilir. Hızlı bir şekilde teşhis ve tedavi edilmezse, sepsis hızla organ yetmezliğine ve dahası ölüme yol açabilir.”





Her yıl 250.000 kişi sepsise yakalanıyor

Her yıl dünya üzerinde en az 250.000 kişi sepsise yakalanıyor. Şu zamana dek sepsis yüzünden yaklaşık 44.000 kişi yaşamını yitirdi ve 60.000 kişi vücudunda kalıcı rahatsızlıklara sahip oldu.

Erken tanı ve tedavi her yıl en az 14.000 gerçekleşebilecek gereksiz ölümü önleyebilir ve büyük paralardan tasarruf edilmesini sağlayabilir.





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