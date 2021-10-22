Gelinim Mutfakta 22 Ekim Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Gelinler arasında oluşan rekabet ise günden güne büyüyor. Peki, 22 Ekim Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Haftanın birinci kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Hangi gelin elendi? 22 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isimler Yeşim, Damla ve Yaren oldu. Kura sonucu çeyrek altının sahibi isim Yeşim oldu.

22 EKİM CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Bu hafta boyunca en çok puanı toplayıp altın bilezikleri alan isim Yaren oldu.

22 EKİM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Bu hafta boyunca en düşük puanı alıp eleme potasına Yeşim ve Damla kaldı. Songül Karlı'nın isteği üzerine bu hafta eleme olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 13

Yeşim: 13

Damla: 13

Aslıhan: 11

BU HAFTANIN TOPLAM PUANI

Aslıhan: 76

Yaren: 78

Yeşim: 65

Damla: 58