Magazin 22 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • 22 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

22 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

Magazin

22 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 22 Ekim Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta'da kim ekendi? 22 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

22 Ekim 2021, Cuma 16:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 22 Ekim Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Gelinler arasında oluşan rekabet ise günden güne büyüyor. Peki, 22 Ekim Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Haftanın birinci kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Hangi gelin elendi? 22 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isimler Yeşim, Damla ve Yaren oldu. Kura sonucu çeyrek altının sahibi isim Yeşim oldu. 

22 EKİM CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Bu hafta boyunca en çok puanı toplayıp altın bilezikleri alan isim Yaren oldu. 

22 EKİM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Bu hafta boyunca en düşük puanı alıp eleme potasına Yeşim ve Damla kaldı. Songül Karlı'nın isteği üzerine bu hafta eleme olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 13

Yeşim: 13

Damla: 13

Aslıhan: 11

BU HAFTANIN TOPLAM PUANI

Aslıhan: 76

Yaren: 78

Yeşim: 65

Damla: 58

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
22 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Çıkma teklifi geri gelsin
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Çıkaramadığım ünlüler
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Açık havada yemek ziyafeti
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
18 Ekim haftasına astrolojik bakış: Tam yol ileri!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Fuar müthiş ulaşım kötü
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Genç görünmenin sırrı “Gözünüzde” saklı!
Yasemin Candemir
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Shanina Shaik'tan üstsüz paylaşım!