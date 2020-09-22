Gündem 22 Eylül corona virüs tablosu açıklandı

22 Eylül corona virüs tablosu açıklandı

Gündem

22 Eylül corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

22 Eylül 2020, Salı 19:19 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1522 oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımı:

Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız.


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