Türkiye 22 günün ardından etkisini kaybetti

22 günün ardından etkisini kaybetti

Türkiye

22 günün ardından etkisini kaybetti

Balıkesir’de havadan çekilen görüntülerde yaklaşık 22 gün önce yoğun gözlemlenen müsilajın (deniz salyası), etkisini yitirdiği görüldü.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken müsilajın yoğun görüldüğü Erdek ilçesine bağlı Ocaklar ve Aşağıyapıcı sahillerinde havadan çekilen görüntülerde temizlenme dikkati çekiyor. Müsilaj tabakalarının etkisini yitirdiği ilçedeki sahiller, hareketli bir gün geçiriyor. Çok sayıda vatandaşın denize girdiği sahilin eski günlerine döndüğü görülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün itibarıyla İstanbul’da 5 bin 877 metreküp, Kocaeli’de 476 metreküp, Bursa’da 166 metreküp, Tekirdağ’da 154 metreküp, Balıkesir’de 811 metreküp, Çanakkale’de 915 metreküp, Yalova’da 2 bin 35 metreküp olmak üzere Marmara Denizi’nden 10 bin 434 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurmuştu.

AA

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