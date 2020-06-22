22 Haziran corona virüs son durum

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu. Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.







