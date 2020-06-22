Türkiye 22 Haziran corona virüs son durum

22 Haziran corona virüs son durum

Türkiye

22 Haziran corona virüs son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 20:30 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu. Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.


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