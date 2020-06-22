Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Zalim İstanbul

Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven ve Bahar Şahin’in rol aldığı ‘Zalim İstanbul’, final bölümüyle ekranda: Ceren ve Şeniz, korkunç bir şekilde ölür. Yılmaz Ailesi, Ceren’in yasını tutamadan yepyeni bir gündemle sarsılır. Cemre, annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla karmakarışık duygular içine girer.

ATV 20.00: Gençliğim Eyvah

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu ve Ulviye Karaca’nın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Arif ile Zekeriya, Çavi ve Zola’nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için gençlerin yaşadığı eve gizlice giren kafadarların başına gelmeyen kalmaz. Ahmet, Leyla’dan yardım ister.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor 2020’nin bu akşamki bölümünde yarışmacılar heyecanlı bir oyunda karşı karşıya gelecek. Rekabetin üst seviyeye çıkacağı oyunda heyecan dolu anlar yaşanacak. Oyunun ardından yarışmacılar ada konseyinde bir araya gelecek.





ATV 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğin Eyvah





KANAL D 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Zalim İstanbul





STAR TV 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı





FOX TV 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Şevkat Yerimdar

16:30 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

23:45 İlk Buluşma





TRT 1 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:10 Sağlıklı Mutfak

07:10 Aslan Ailem

10:20 Tozkoparan

11:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:05 Elimi Bırakma

16:05 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

21:55 Yeşil Deniz

23:55 Leyla İle Mecnun





TV8 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 22 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Sen Sağ Ben Selamet





Kanal 7 22 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Helal Süt





a2 22 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











