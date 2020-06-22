22 Haziran Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
22 Haziran Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 22 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
22 Haziran 2020, Pazartesi 09:23 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Zalim İstanbul
Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven ve Bahar Şahin’in rol aldığı ‘Zalim İstanbul’, final bölümüyle ekranda: Ceren ve Şeniz, korkunç bir şekilde ölür. Yılmaz Ailesi, Ceren’in yasını tutamadan yepyeni bir gündemle sarsılır. Cemre, annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla karmakarışık duygular içine girer.
ATV 20.00: Gençliğim Eyvah
Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu ve Ulviye Karaca’nın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Arif ile Zekeriya, Çavi ve Zola’nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için gençlerin yaşadığı eve gizlice giren kafadarların başına gelmeyen kalmaz. Ahmet, Leyla’dan yardım ister.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor 2020’nin bu akşamki bölümünde yarışmacılar heyecanlı bir oyunda karşı karşıya gelecek. Rekabetin üst seviyeye çıkacağı oyunda heyecan dolu anlar yaşanacak. Oyunun ardından yarışmacılar ada konseyinde bir araya gelecek.
ATV 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğin Eyvah
KANAL D 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Zalim İstanbul
STAR TV 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Şevkat Yerimdar
16:30 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
23:45 İlk Buluşma
TRT 1 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:10 Sağlıklı Mutfak
07:10 Aslan Ailem
10:20 Tozkoparan
11:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:05 Elimi Bırakma
16:05 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
21:55 Yeşil Deniz
23:55 Leyla İle Mecnun
TV8 22 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 22 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Sen Sağ Ben Selamet
Kanal 7 22 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Helal Süt
a2 22 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın