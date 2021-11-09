Türkiye 22 ilde dolandırıcılık operasyonu! 22 kişi gözaltında

22 ilde dolandırıcılık operasyonu! 22 kişi gözaltında

Türkiye

22 ilde dolandırıcılık operasyonu! 22 kişi gözaltında

Balıkesir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi 'örgüt kurarak dolandırıcılık suçu'ndan gözaltına alındı.

09 Kasım 2021, Salı 09:30 Son Güncelleme:
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçu işlediği iddia edilenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 22 zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bazı zanlıların gözaltına alındığı, çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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