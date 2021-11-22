Türkiye 22 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

22 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

22 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 21 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 22 Kasım 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 22 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

22 Kasım 2021, Pazartesi 18:06 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 22 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

21 Kasım korona tablosu

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