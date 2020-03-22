22 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
22 Mart 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 22 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
22 Mart 2020, Pazar 08:56 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
‘Çok Güzel Hareketler 2’, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz çekildi. Seyirci koltuklarında atölye oyuncuları oturdu. Yeni bir birlikteliğe yelken açan Alev ve Ferhat, Dardan Adamlar, okula görüşmeye çağrılan anne, evlenme teklifi seçenekleri arasında seçeneksiz kalan gencin dramı ve kombi ustası, bugünün skeçlerinden bazıları.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Takımlar oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.Dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyi toplanacak. Kaybeden takımın yarışmacıları, adadan gitmesini istediği kişinin adını söyleyecek.
ATV 20.00: Gel Dese Aşk
Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik’in rol aldığı ‘Gel Dese Aşk’ta: Yasemin, Bahar’ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Murat, ne diyeceğini bilemezken Ece’den telefon gelir. Onur, Derin’i korumak için Bahar’ı durdurmaya çalışır. Düdenlerin evindeki gerilim tırmanır. Yasemin’in beklenmeyen hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir hale getirir.
ATV 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:115 Dizi TV
12:25 Gel Dese Aşk
15.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gel Dese Aşk
KANAL D 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Akasya Durağı
08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hizmetçiler
16:15 Hekimoğlu
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Zalim İstanbul
STAR TV 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Babil
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Çin Seddi
FOX TV 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Baraj
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
16:30 Baraj
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
TRT 1 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
04:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:40 Ömür Dediğin
05:10 Küçük Hanımefendi
06:50 1'De Bugün
07:00 Tutunamayanlar
08:50 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
TV8 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
10:00 Survivor
13:00 O Ses Türkiye
15:15 Doğduğun Ev Kaderindir
17:15 Survivor
20:00 Survivor
Show TV 22 Mart 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyon
14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 Aile Şerefi
Kanal 7 22 Mart 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
08:00 Film
08:45 Film
10.45 Başkent Kulisi
11:45 İkimizin Yerine
13:20 Aşk Bir Rüya
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Hz. Yusuf
21:00 Aşk Bir Rüya
23:00 Şevkat Yerimdar
a2 22 Mart 2020 Pazar yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla