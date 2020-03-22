22 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

‘Çok Güzel Hareketler 2’, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz çekildi. Seyirci koltuklarında atölye oyuncuları oturdu. Yeni bir birlikteliğe yelken açan Alev ve Ferhat, Dardan Adamlar, okula görüşmeye çağrılan anne, evlenme teklifi seçenekleri arasında seçeneksiz kalan gencin dramı ve kombi ustası, bugünün skeçlerinden bazıları.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Takımlar oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.Dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyi toplanacak. Kaybeden takımın yarışmacıları, adadan gitmesini istediği kişinin adını söyleyecek.

ATV 20.00: Gel Dese Aşk

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik’in rol aldığı ‘Gel Dese Aşk’ta: Yasemin, Bahar’ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Murat, ne diyeceğini bilemezken Ece’den telefon gelir. Onur, Derin’i korumak için Bahar’ı durdurmaya çalışır. Düdenlerin evindeki gerilim tırmanır. Yasemin’in beklenmeyen hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir hale getirir.

ATV 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:115 Dizi TV

12:25 Gel Dese Aşk

15.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gel Dese Aşk





KANAL D 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hizmetçiler

16:15 Hekimoğlu

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Zalim İstanbul





STAR TV 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Babil

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Çin Seddi





FOX TV 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Baraj

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

16:30 Baraj

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı





TRT 1 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

04:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:40 Ömür Dediğin

05:10 Küçük Hanımefendi

06:50 1'De Bugün

07:00 Tutunamayanlar

08:50 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon





TV8 22 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

10:00 Survivor

13:00 O Ses Türkiye

15:15 Doğduğun Ev Kaderindir

17:15 Survivor

20:00 Survivor





Show TV 22 Mart 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon

14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Aile Şerefi





Kanal 7 22 Mart 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

08:00 Film

08:45 Film

10.45 Başkent Kulisi

11:45 İkimizin Yerine

13:20 Aşk Bir Rüya

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Hz. Yusuf

21:00 Aşk Bir Rüya

23:00 Şevkat Yerimdar





a2 22 Mart 2020 Pazar yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







