22 Mayıs altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira?
Küresel piyasalar ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına odaklandı. Huawei ve Apple üzerinden yürütülen ticaret savaşları piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken yatırımcı da dikkatle piyasaları takip ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın fiyatı kaç lira? İşte 22 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Analistler yürütülen ticaret görüşmelerinin kapsamının genislemesinin dünyada resesyona neden olabileceği yorumlarını yapıyor. Yatırımcı Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın fiyatı kaç lira? sorularını aratıyor. İşte 22 Mayıs güncel altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
247,18 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 247,19 liradan, bin 644 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 669 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 591 liradan alınan tam altın bin 622 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
795 liradan alınan yarım altın 816 liradan ve 397 liradan alınan çeyrek altın 408 liradan satılıyor.