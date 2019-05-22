22 Mayıs altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın kaç lira? Küresel piyasalar ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına odaklandı. Huawei ve Apple üzerinden yürütülen ticaret savaşları piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken yatırımcı da dikkatle piyasaları takip ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Tam ve gram altın fiyatı kaç lira? İşte 22 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…