Fenerbahçe'de forma giyen ve Turkish Airlines Euroleague sezonunda "En Değerli Oyuncu" seçilen basketbolcu kimdir? İşte sorunun cevabı…

CEVAP

Jan Vesely

JAN VESELY KİMDİR?

EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Çek profesyonel basketbolcu Jan Vesely 1990 yılında Ostrava, Çek Cumhuriyeti’nde doğdu.

2.11 boyundaki Veselý, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde Uzun forvet olarak da oynayabilmektedir. Aynı zamanda Çek Cumhuriyeti millî takımında da forma giymektedir.

2011 NBA Seçmeleri'nde altıncı sıradan Washington Wizards tarafından seçilme başarısı gösteren Vesely, ayrıca 2009-10 sezonunda gösterdiği performansla 2010 yılının FIBA Avrupa Yılın Genç Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu. Oyun stilinde ise uzun kollarıyla çemberi savunabilen, Avrupa'lı bir oyuncuya göre çok üst düzey olan atletizmi sayesinde sahayı çabuk koşabilen bir oyuncu olarak tanınmaktadır.

Jan Vesely, , "2018-2019 EuroLeague sezonun en değerli oyuncusu", aynı zamanda "Büyülü An" ve ‘En iyi 5’ ödüllerinin de sahibi oldu.



