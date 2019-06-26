2.2 milyonluk soru: Önce kim öldü?

John Scarle (79) ve eşi Ann (69), 1988’de evlendi. İkisinin de ikinci evliliğiydi. İkisinin de önceki evliliklerinden birer kızı vardı. 26 yıllık evliliklerinde başka çocukları olmadı.

11 Ekim 2016’da İngiltere Essex’teki evlerinde cesetleri bulundu. İkisi de soğuktan ölmüştü. John Scarle’nin kızı Anna Winter’ın geçtiğimiz günlerde açtığı dava, yaşlı çiftin ölümünün ardından yaşanan ‘miras paylaşımı’ tartışmasını ortaya çıkardı.

KİMİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENECEK

İngiltere yasalarına göre; ortak mala sahip kişilerden biri öldüğünde, malın tüm hakları diğer kişiye geçiyor. Anna Winter önce kimin öldüğünün belirlenmesi için dava açtı.

MİRAS KİME KALACAK?

Eğer önce Ann Scarle öldüyse 300 bin sterlinlik (2.2 milyon lira) evin tüm hakları babasına, oradan da kendisine geçecekti. Ancak önce babası öldüyse evi üvey kardeşi Deborah Cutler alacaktı. Ann Scarle yıllardır hastaydı ve yürüyemiyordu.

İKİSİNİN İDDİASI…

10 yaş büyük olmasına rağmen John Scarle eşinin bakımını üstleniyordu. Anna Winter önce hasta olan Ann Scarle’nin öldüğünü, babasının da ev işlerini boşladığı için donarak öldüğünü öne sürüyor. Deborah Cutler ise önce üvey babasının öldüğünü, kendisine bakacak kimse kalmadığı için annesinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.



