22 Nisan 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
22 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 22 Nisan 2020 Çarşamba Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
22 Nisan 2020, Çarşamba 08:40 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 20.15: Deliha
Son yılların beğenilen komedi filmlerinden ‘Deliha’, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Saf, iyi kalpli ve deli dolu bir genç kız olan Zeliha nam-ı diğer Deliha, arkadaşlarıyla fal baktırır. Falcı, “Yakında aşkı bulacaksın” deyince Zeliha’nın hayatı değişir. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı açılır. Dükkanın sahibi, çok yakışıklı olan Şirinceli Cemil’dir.
STAR TV 20.00: Jet Sosyete
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın oynadığı ‘Jet Sosyete’de: Şennur’un yazdığı Fıccın kitabını okuyan Gizem, hayatını hurafelerle doldurur. Cengiz, şirket binasının yıkılacağı haberi üzerine bodrum katında türbe olduğu yalanını uydurur. Ozan, avukat arkadaşı Tekin’le birlikte Instagram filtrelerinin yasaklanması için hukuk savaşı başlatır.
ATV 20.00: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Didem Balçın ve Yurdaer Okur’un rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Osman Bey ve Balgay, Geyhatu’nun Bizans Prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştirir. Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar’a destek olur. Gündüz Bey, Alişar’a karşı Kayı Obası’nı korumaya çalışır.
TLC 22.30: Hava Ambulansı
Günümüzün en önde gelen kahramanları paramediklerin ve sağlık ekiplerinin gerçek hikayelerini vücut kameralarıyla ekrana taşıyan ‘Hava Ambulansı’ yeni bölümüyle karşınızda olacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda, sağlık ekipleri ile doktorlar, ulaşılması zor ya da yolu olmayan bölgelerde tedavi bekleyenlere helikopterle yardım eli uzatıyor.
CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, koronavirüsle mücadele her yönüyle mercek altına alınacak. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın konuk olacağı programda, ‘Rakamlar geleceğe yönelik hangi işaretleri veriyor?’, ‘İlaç ve aşı çalışmalarında son durum ne?’, ‘Salgına karşı ülkeler hangi stratejileri uyguluyor?’, ‘Günlük yaşam ne zaman normale döner?’ gibi sorular yanıt bulacak.
ATV 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Deliha
STAR TV 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Jet Sosyete
FOX TV 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Aşkımızın Son Tekmesi
22:30 Sabahlar Olmasın
TRT 1 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
005:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:50 İncir Ağacı
06:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
07:50 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Diyet"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "7. Koğuştaki Mucize"
22:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi
TV8 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor
Show TV 22 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Üçkağıtçı
21:45 Güldür Güldür Show
23:30 Üçkağıtçı
Kanal 7 22 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Başkasının Parası
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 22 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla