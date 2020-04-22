22 Nisan 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 20.15: Deliha

Son yılların beğenilen komedi filmlerinden ‘Deliha’, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Saf, iyi kalpli ve deli dolu bir genç kız olan Zeliha nam-ı diğer Deliha, arkadaşlarıyla fal baktırır. Falcı, “Yakında aşkı bulacaksın” deyince Zeliha’nın hayatı değişir. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı açılır. Dükkanın sahibi, çok yakışıklı olan Şirinceli Cemil’dir.

STAR TV 20.00: Jet Sosyete

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın oynadığı ‘Jet Sosyete’de: Şennur’un yazdığı Fıccın kitabını okuyan Gizem, hayatını hurafelerle doldurur. Cengiz, şirket binasının yıkılacağı haberi üzerine bodrum katında türbe olduğu yalanını uydurur. Ozan, avukat arkadaşı Tekin’le birlikte Instagram filtrelerinin yasaklanması için hukuk savaşı başlatır.

ATV 20.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Didem Balçın ve Yurdaer Okur’un rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Osman Bey ve Balgay, Geyhatu’nun Bizans Prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştirir. Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar’a destek olur. Gündüz Bey, Alişar’a karşı Kayı Obası’nı korumaya çalışır.

TLC 22.30: Hava Ambulansı

Günümüzün en önde gelen kahramanları paramediklerin ve sağlık ekiplerinin gerçek hikayelerini vücut kameralarıyla ekrana taşıyan ‘Hava Ambulansı’ yeni bölümüyle karşınızda olacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda, sağlık ekipleri ile doktorlar, ulaşılması zor ya da yolu olmayan bölgelerde tedavi bekleyenlere helikopterle yardım eli uzatıyor.

CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, koronavirüsle mücadele her yönüyle mercek altına alınacak. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın konuk olacağı programda, ‘Rakamlar geleceğe yönelik hangi işaretleri veriyor?’, ‘İlaç ve aşı çalışmalarında son durum ne?’, ‘Salgına karşı ülkeler hangi stratejileri uyguluyor?’, ‘Günlük yaşam ne zaman normale döner?’ gibi sorular yanıt bulacak.





ATV 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





KANAL D 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Deliha





STAR TV 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Jet Sosyete





FOX TV 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşkımızın Son Tekmesi

22:30 Sabahlar Olmasın





TRT 1 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

005:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

06:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

07:50 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Diyet"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "7. Koğuştaki Mucize"

22:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi





TV8 22 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor





Show TV 22 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Üçkağıtçı

21:45 Güldür Güldür Show

23:30 Üçkağıtçı





Kanal 7 22 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Başkasının Parası

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 22 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla











