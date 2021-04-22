Türkiye 22 Nisan 2021 korona tablosu

22 Nisan 2021 korona tablosu

Türkiye

22 Nisan 2021 korona tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 22 Nisan 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

22 Nisan 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935’e yükseldi.

AA

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