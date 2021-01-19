İlkokul ve ortaokul öğrencileri yarıyıl tatiline elektronik karne alarak girecek. Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 25 Ocak'tan itibaren 3 hafta sürecek yarıyıl tatiline başlayacak.

İlkokul ve ortaokullar 22 Ocak'ta e-karne alacak

Uzaktan eğitim 22 Ocak'ta tamamlanacak. 18 milyon öğrenci 3 haftalık ara tatile çıkacak. İlkokul ve ortaokul öğrencileri dijital ortamda karne alacak. Elektronik karneler e-okul üzerinden erişime cuma günü açılacak. 4'üncü sınıflar ve ortaokullar öğrencilerin sınavları karne notlarına işlenmeyecek.

İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak. Karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4'üncü sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.

İsteyen veli sınav notunu karneye işletecek

İlkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Lise öğrencileri karne almayacak

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 pazartesi başlayacak. 15 Şubat'ta kademeli yüz yüze eğitime başlanması planlanıyor. Verilere göre karar verilecek.

Öte yandan liselere geçiş sistemi kapsamında 6 Haziran 2021 pazar günü gerçekleştirilecek merkezi sınav ve yükseköğretim kurumları sınavı gibi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayacak, öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacak.

CNN Türk

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