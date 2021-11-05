Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 22 nerenin plaka kodu? 22 plaka hangi şehir? 22 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

22 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

22 plaka Edirne şehrine aittir. Marmara Bölgesi'nin en gözde ve en güzel şehirleri içerisinde yer alan Edirne, özellikle tarihi ve kültürel açıdan çok önemli bir şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde başkentlik yapmış olan Edirne, aynı zamanda batıya açılan kapılardan biridir. Bu sebepten dolayı önemli bir potansiyel teşkil ederken plaka numarası üzerinden de merak edilir.

Herhangi bir amaç altında Edirne için plaka numarası kullanılmak istendiği vakit, 22 numarası değerlendirilebilir. Başta araç plakası olmak suretiyle devlet kurumları ile beraber birçok unsur altında değerlendirmek mümkün. E harfi üzerinden alfabetik sıralama ile beraber, Edirne 22. sıraya denk gelmektedir. Böylece şehrin plaka numarası 22 olarak öne çıkıyor.



