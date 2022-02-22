22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV yayın akışı…
22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışının detayları belli oldu. Hafta içi Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Fox TV gibi kanalların yayın akışında gündüz kuşağında yarışma programları ve farklı formatlardaki programlar yer alırken, akşam kuşağında ise dizi ve sinema filmlerinin ağırlıkta olduğu görülüyor. 22 Şubat 2022 Salı akşamında ise yeni bir dizi yayın hayatına “Merhaba” derken, yerli sinema filmleri de bugünkü yayın akışında yer alıyor…
22 Şubat 2022, Salı 12:44 Son Güncelleme:
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22 Şubat 2022 Salı akşamı Kanal D ekranlarında Üç Kız Kardeş isimli Kanal D1 görücüye çıkacak. Diğer yandan TRT1’de Masumlar Apartmanı, ATV’de Destan, Fox TV’de Evlilik Hakkında Her Şey ve Show TV’de de Baba dizilerinin yeni bölümleri ekranlardaki yerini alacak. Star TV’de Dedemin Fişi isimli Kanal D2 izleyiciyi güldürürken, TV8’de Survivor All Star’da yarışmacılar ödül oyunu için parkura çıkacak. İşte, 22 Şubat 2022 Salı Kanal D0 yayın akışının ayrıntıları…
22 ŞUBAT SALI TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 23:15 Üç Kız Kardeş
- 01:45 Üç Kız Kardeş
- 04:15 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
- 23:15 Baba
- 02:00 Oğlum
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 23:30 Yalnız Kurt
- 03:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:15 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:15 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:15 Yerli Sinema Anadolu Kartalları
- 02:25 Masumlar Apartmanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kaderimin Oyunu
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Dedemin Fişi
- 22:30 Yerli Sinema Dedemin Fişi
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 02:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 04:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panoroma
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kadının Eseri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:15 Yasak Elma
- 03:00 Kamera Arkası
- 03:45 En Hamarat Benim
- 06:00 Kadın
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