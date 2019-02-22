Haftanın son gününde bireysel yatırımcı serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki “Gram altın ne kadar? Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın kaç lira? İşte Cuma gününün altın fiyatları…

CUMHURİYET VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın güne yükselişle başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 225,82 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,90 liradan, bin 511 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 534 liradan, 205,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,25 liradan, bin 463 liradan alınan tam altın bin 491 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

731 liradan alınan yarım altın 750 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

365 liradan alınan çeyrek altın 375 liradan satılıyor.



