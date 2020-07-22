Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Temmuz 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Aşk-ı Memnu final

Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre’nin paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’ final bölümüyle ekranda. Nihal ve Behlül’ün düğün gününden bir sabah önce, Behlül, Bihter’i arayıp koruya çağırır. Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir’in kötüleştiğini öğrenir. Ziyagil Köşkü’nde düğün günü heyecanı yaşanırken Bihter çaresizliğiyle baş başadır.

FOX TV 20.00: Sen Çal Kapımı

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerde olduğu ‘Sen Çal Kapımı’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Serkan Bolat ve Eda Yıldız’ın nişanlanması sosyeteye bomba gibi düşer. Herkes Eda’nın peşindedir, nasıl biri olduğu, ne iş yaptığı merak konusudur. Eda bu gösterişli, yalan dünyada tek başına kalır. Serkan’ın ise tek düşündüğü Kaan Karadağ’ın sinsi planlarıdır.





ATV 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Pete ve Ejderhası

21:55 Senin Hikayen

23:45 Ajan Salt





KANAL D 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:15 Çarkıfelek





STAR TV 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Dizi/Sinema





FOX TV 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Bay Yanlış

13:30 Yaparsın Aşkım

16.15 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı





TRT 1 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 Ege'nin Hamsisi

08:05 Osmanlı Tokadı

10:35 Tozkoparan

12:00 Elimi Bırakma

15:40 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:40 Umudun Toprağı





TV8 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Yemekteyiz

10:00 Program

13:00 Doya Doya Moda

16.15 Program

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 22 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Düğün Salonu

23:45 Maksimum Tehlike





Kanal 7 22 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:50 Hey Onbeşli

10:50 Cici Annem

12:45 Mutfağım Şahane

14:45 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Ayı Yogi





a2 22 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın







