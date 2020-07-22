22 Temmuz Çarşamba TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
22 Temmuz Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 22 Temmuz 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
22 Temmuz 2020, Çarşamba 09:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Temmuz 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Aşk-ı Memnu final
Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre’nin paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’ final bölümüyle ekranda. Nihal ve Behlül’ün düğün gününden bir sabah önce, Behlül, Bihter’i arayıp koruya çağırır. Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir’in kötüleştiğini öğrenir. Ziyagil Köşkü’nde düğün günü heyecanı yaşanırken Bihter çaresizliğiyle baş başadır.
FOX TV 20.00: Sen Çal Kapımı
Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerde olduğu ‘Sen Çal Kapımı’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Serkan Bolat ve Eda Yıldız’ın nişanlanması sosyeteye bomba gibi düşer. Herkes Eda’nın peşindedir, nasıl biri olduğu, ne iş yaptığı merak konusudur. Eda bu gösterişli, yalan dünyada tek başına kalır. Serkan’ın ise tek düşündüğü Kaan Karadağ’ın sinsi planlarıdır.
ATV 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Pete ve Ejderhası
21:55 Senin Hikayen
23:45 Ajan Salt
KANAL D 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:15 Çarkıfelek
STAR TV 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Dizi/Sinema
FOX TV 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bay Yanlış
13:30 Yaparsın Aşkım
16.15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Ege'nin Hamsisi
08:05 Osmanlı Tokadı
10:35 Tozkoparan
12:00 Elimi Bırakma
15:40 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Umudun Toprağı
TV8 22 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Yemekteyiz
10:00 Program
13:00 Doya Doya Moda
16.15 Program
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 22 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Düğün Salonu
23:45 Maksimum Tehlike
Kanal 7 22 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:50 Hey Onbeşli
10:50 Cici Annem
12:45 Mutfağım Şahane
14:45 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Ayı Yogi
a2 22 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın