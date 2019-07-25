22 yaşındaki futbolcu evinde ölü bulundu

Geçen sezon Trabzon Amatör Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sebat Gençlik Spor’da forma giyinen Hakan Sandıkçı’dan haber alamayan yakınları, Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Erikli Mahallesi’ndeki evine geldi.

Sandıkçı’yı yatağında hareketsiz vaziyette bulan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sandıkçı’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA