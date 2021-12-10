22 yaşındaki kızının kimliğini çaldı, 237 bin lira tazminat ödeyecek!

ABD'de 48 yaşındaki anne uzun süredir görüşmediği 22 yaşındaki kızının kimliğini çalmaktan ve sosyal güvenlik kurumunu dolandırarak zimmetine 25 bin dolar (yaklaşık 347 bin TL) geçirmekten pazartesi suçlu bulundu.

Laura Oglesby ayrıca üniversite öğrencisi olduğunu iddia ederek şehir kütüphanesinde iş bulmuş ve kendisinin 20'li yaşlarda olduğunu zanneden sevgilileri olmuştu.

17 BİN 500 DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Suçunu kabul eden Oglesby şartlı tahliye olmaksızın 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Oglesby, Southwest Baptist Üniversitesi'ne ve kızı Lauren Ashleigh Hays'e toplamda 17 bin 521 dolar (yaklaşık 237 bin TL) tazminat ödeyecek.

ABD'nin Missouri eyaletinin Batı Bölgesi Savcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2016'da Oglesby'nin o sırada 22 yaşında olan kızı adına sosyal güvenlik kartı aldığını ve Missouri ehliyetine sahip olduğunu söyledi.

Oglesby bu kartla ertesi yıl Missouri'deki Southwest Baptist Üniversitesi'ne kaydoldu ve mali yardım aldı.

KIZI ADINA BURS VE KREDİLER ALDI

Oglesby federal öğrenci kredisi olarak 9 bin 400 dolar (yaklaşık 130 bin TL), sadece maddi desteğe ihtiyaç duyan lisans öğrencilerine verilen Pell Grant bursu kapsamında 5 bin 920 dolar (yaklaşık 82 bin TL), üniversite kitapçısından aldığı kitaplar için 337 dolar (yaklaşık 4 bin 600 TL) ve 1,863 dolar (yaklaşık 25 bin TL) da kredi almıştı.

The New York Times'a konuşan polis amiri Jamie Perkins, "Buna herkes inanmış. Hatta 22 yaşında olduğuna inanan erkek arkadaşları bile varmış" dedi.

Kütüphanedeki işi, Oglesby'yi ele verdi. Arkansaslı yetkililer 2018'de Hays'in kimliğini çalarak dolandırıcılık yapmak ve 25 bin doları zimmete geçirme suçuyla Oglesby'yi arıyordu. Oglesby'nin kütüphanedeki kaydı sayesinde Missouri'de yaşadığı tespit edildi.

Oglesby, bir trafik çevirmesinde yakalandığında önce gerçek kimliğini reddetti, sonra itirafta bulundu. Oglesby polise aile içi şiddetten kaçtığını iddia etti.

Northeastern Üniversitesi'nde kriminoloji profesörü olan Nikos Passas bu tip suçların çok sık görüldüğünü söyledi.

Federal belgelere göre 1 Nisan'la 30 Eylül arasında 270 binden fazla sosyal güvenlik dolandırıcılığı suçlaması mevcut. Pek çok ebeveyn çocuklarının bilgisi olmadan bu tip suçlarda bulunabiliyor.