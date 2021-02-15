Magazin 22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz beraat etti

22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz beraat etti

Magazin

22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz beraat etti

Boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Necati Şaşmaz tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraat etti.

15 Şubat 2021, Pazartesi 15:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Nagehan Şaşmaz'ın avukatı sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek Necati Şaşmaz'ın beraat etmesini istedi.

Tüm suçlamalardan beraat etti

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçundan yargılanan Necati Şaşmaz hakkında suç unsurları oluşmadığına kanaat getirerek, tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Muhammed Necati Şaşmaz'ın ile Nagehan Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu anlatıldı. Tarafların birlikte yaşadığı 9 Eylül 2019 tarihinde sanık Necati Şaşmaz'ın müşteki ile evlerinde yaptığı konuşmaları müştekiden habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddia edildi. Sanık Şaşmaz'ın WhatsApp Web üzerinden müştekinin yazışmalarını takip ettiği ve söz konusu yazışmalar ve ses kayıtlarını taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin mahkemeye sunduğu belirtildi. İddianamede sanık Necati Şaşmaz'ın "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlarından toplamda 8 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

İlgili Haberler
Necati Şaşmaz, 'EDHO'ya dahil olacak mı?Necati Şaşmaz, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' kadrosuna mı katılıyor?Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacak mı?


Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Filiz Özkol
15 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Uzak şehrin masalı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2021 yılına damga vuracak
Öner Döşer
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Funda Duru
Onlarınki son yılların en çok konuşulan aşk hikayesi
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Aşkınız pandemi kurbanı olmasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Alternatif aşk günlükleri
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İbo Show'da büyük kriz: Tank gibi kadınım