22 yıldır talep edilmiyor! Bedel indirimi hakkını kullanın!

Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı var. Ancak, tüketici bu konularda yeterince bilinçli değil. Alışveriş sırasında veya sonrasında alınan ürünlerle ilgili bazı hakları aramak konusunda daha yeni yeni farkındalık oluşuyor. Ama yine de bazı haklar varki tüketici bilmediği için çeyrek asırdır hiç bu konuda talepte bulunmamış: ‘Bedel indirimi.’

Anlaşılamadı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana, ne bize ne de hakem heyetlerine ‘bedel indirimi’ ile ilgili herhangi bir talepte bulunmadı. Yönlendirmelerimize rağmen bu hak anlaşılmadı. Bu hak, hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri, satıcı ve sağlayacıların hiçbirinden talep edilmiyor” diye konuştu.

Paranın bir kısmı iade

Tüketicilere bedel indirimi hakkını kullanmalarını tavsiye eden Mahmut Şahin, şunları söyledi: “Kullanımımızı engellemeyen ayıplı (defolu) bir mal için iade ya da değişim talep etmek zorunda değiliz. Örneğin aldığımız 1000 liralık bir ürünün ayıbı için bedel indirimi talep ettiğimizde, satıcıdan ödediğimiz paranın bir kısmını geri alabiliriz. Bu hem tüketici hem de satıcı için gayet mantıklı ve memnuniyet verici bir yöntemdir.”

Satıcı da zarar etmiyor

Böylece tüketicinin hem ödediği paranın bir kısmını geri alarak o malı kullanmaya devam edebildiğini hem de satıcının malı geri alıp tamamen zarar etmemiş oduğunu belirten Mahmut Şahin, “Yani bu hak hem satıcıya hem de tüketiciye fayda sağladığı gibi ekonomiye de olumlu etki ediyor. Tüketicinin aldığı ürünü iade etmek veya değiştirmek için nasıl bir yöntem izliyorsa bedel indirimi için de aynı şeyi yapması yeterli” dedi.

6 aya kadar hak

Ayıplı mal durumlarında, bedel indirimi, tüketici iade ya da değişim hakkının 1 ayla (30 gün) sınırlı olduğunu sanıyor. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, “Yasada, ürün kullanılmış olsa dahi teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul ediliyor. Malın ayıplı olmadığının ispatı da satıcıya ait. Eğer satıcı bunu ispat edemezse, tüketicinin bedel indirimi talebini yerine getirmek zorunda'' dedi.

Başvuru nereye?

Bedel indirimi hakkını kullanmak istediğinizde karşı taraf buna yanaşmazsa 8 bin 400 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvurabilirsiniz. Başvururken dikkat edeceğiniz en önemli nokta ise ‘bedel indirimi' seçeneği ile başvurmak. Oradaki uyuşmazlık tutarına da ne kadarlık bir indirim istiyorsanız onu mutlaka yazın. Örneğin, 100 liralık bir ürün aldınız ve 30 TL bedel indirimi istiyorsanız bunu belirtmeniz gerekiyor. Hakem heyetlerine artık e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Belirtilen tutarları aşan uyuşmazlıklarda adres tüketici mahkemeleri.

Bunlara dikkat edin!

✘ Etikette yazan ile kasa fiyatı farklı olamaz. Etiket fiyatını ödediğinize dikkat edin.

✘ Faturanızı mutlaka alın ve saklayın.

✘ Faturanın üzerinde aldığınız ürünün yazmasına dikkat edin.

✘ Garanti belgisini mutlaka alın ve onaylı olduğuna dikkat edin. Bu belgeyi de saklayın.

✘ Cep telefonu, bilgisayar, televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ürünler yasal olarak 2 yıllık garanti kapsamında. Bozulursa, faturayla bu süre içinde ücretsiz onarım hakkınız var.