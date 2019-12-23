22 yıllık arkadaşını öldürdü, bebeğini kaçırdı

ABD Teksas’ta Heidi Broussard (33) ve Magen Fieramusca (33), 22 yıl önce 11 yaşındayken bir kampta tanıştıklarından beri en yakın arkadaşlardı. Heidi geçen yıl hamile kaldı. Kısa süre sonra Magen da hamile olduğunu açıkladı. Doğuma birlikte hazırlandılar. Heidi doğum yaparken başında Magen vardı. Heidi, yeni doğan kızıyla birlikte 12 Aralık’ta kayboldu. Magen sosyal medyadan acı dolu mesajlar paylaştı. Ancak bir ihbar gerçeği ortaya çıkardı. Heidi’nin cesedi önceki gün Magen’in otomobilinin bagajında bulundu. Heidi’nin 1 aylık kızı ise Magen’in evindeydi.

Yapılan inceleme korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Magen hamile kalmamıştı. Başından beri en yakın arkadaşının bebeğini çalmayı planlamış ve hamile taklidi yapmıştı. Kızı kaçırdıktan sonra da çevresine doğum yaptığını söylemişti. Magen ile birlikte bir kişi daha tutuklandı.

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