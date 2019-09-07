220 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri 1000 dolara satılıyor

Cnet'in haberine göre milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgileri tehlikede. Facebook kullanıcılarına ait cep telefonu numaralarını, isim-soyisim bilgileri ve kullanıcı adlarını içeren büyük bir veritabanı, siber korsanlar tarafından satışa sunuldu. 220 milyon kullanıcının bilgilerini içeren veritabanı, devre dışı bırakılmış eski verileri de içeriyor. Artık Facebook kullanıcısı olmayan ve bilgilerini sildiğini zanneden eski kullanıcıların verileri de tehlike altında.

Güvenli olmayan bir forumda satışa sunulan veritabanının satıcısı, konumunun Vietnam olduğunu ve tüm verileri pazarlama amacıyla bir araya getirdiğini yazdı. Siber korsan bu bilgiler için 1000 dolar talep ediyor.

Olayı ortaya çıkaran ilk kişi olan WebProtect Ceo'su Murray, satıcıyla iletişime geçtiğini ve verilerin doğruluğunu saptamak için adımlar attığını sötledi. Ancak korumalı olan bilgilerin gerçekliğini doğrulayamadı. Aylar sonra ise benzer bir satış ilanının şifre koruması olmayan bir sunucuya yüklendiği tespit edildi. Sanyam Jain'in tespit ettiği korumasız sunucunun da aynı siber korsanlara ait olduğu düşünülüyor.

Facebook sözcülerinden biri, verilerin eski olduğunu ve tüm bilgilerin, telefon numarasıyla kişi araması yapma özelliğinin devre dışı bırakılmasından önce sistemlerinden alındığını söyledi. Bu durumdan etkilenen kullanıcı sayısının ise 220 milyon civarında olduğunu düşündüğünü aktardı. Sözcü, 2018 Nisan ayında kaldırılan telefon numarasıyla kişi aratma özelliğinin kaldırılma sebebinin de bu gibi kötü niyetli kullanımlar olduğunu belirtti.



