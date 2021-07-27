Türkiye 220 voltun içinde tehlikeli serinlik!

220 voltun içinde tehlikeli serinlik!

Türkiye

220 voltun içinde tehlikeli serinlik!

Erzuurm'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması ile çocuklar kendilerini süs havuzlarına attı. Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya, süs havuzlarındaki elektrik sisteminin 220 volt olduğunu belirterek, bu suya girmenin tehlikeli olduğunu söyledi.

27 Temmuz 2021, Salı 11:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması, yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan Erzurumluların büyük bölümü gölge alanlarda zaman geçirirken, bazı çocuklar da şehrin en işlek merkezlerindeki süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalıştı.

Yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocuklar, Atatürk Üniversitesi kampüsü karışışında yer alan süs havuzuna, 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasına aldırış etmeden atlıyor, derinliği 40 santimetreyi bulan suda serinlemeye çalışıyor. Havuzun kenar taşlarına uzanıp, güneşlenen çocuklar, polis ve zabıtanın geldiğini görünce kıyafetlerini toplayarak, kaçıyor.

Havuzdan çıkarak, evlerine giden çocuklardan Ömer Faruk Saraçoğlu (12), "Deniz yok, havuz yok. Havalar da çok sıcak. Serinleyebileceğimiz tek yer süs havuzları. Biz de diğer çocuklar gibi buraya geliyoruz. Tatil hayalimizi burada yaşıyoruz. Bazen şikayet üzerine polis ve zabıta gelince kıyafetlerimizi toplayıp kaçıyoruz" diye konuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya ise çocukların serinlemek için girdiği süs havuzundaki ışıklandırmayı sağlayan elektriğin 220 volt olduğunu belirterek, büyük tehlike arz ettiğini söyledi. Sarıkaya, çocukların bu havuzlara girmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ölümlü kazaları azaltan otoyollar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dijital Medya meselesi…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Türediler...
Rauf Tamer
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Bakan Koca'dan 26 Temmuz aşılama verisi paylaşımı