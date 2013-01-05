222 kiloluk ton balığı 1,38 euroya satıldı
Japonya Tokyo'daki dünyanın en büyük balık pazarında düzenlenen yılın ilk açık artırmasında 222 kilogram gelen ton balığı 1,38 milyon euroya satıldı.
05 Ocak 2013, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Başkent Tokyo’daki dünyanın en büyük balık pazarında düzenlenen yılın ilk açık artırmasında, ülkenin kuzeyindeki Oma açıklarında tutulan balığın ünlü bir suşi lokantası zincirinin sahibi tarafından satın alındığı belirtildi.
Geçen yıl da açık artırmada en yüksek fiyatı veren lokanta zincirinin sahibi Kiyoşi Kimura, bu yıl da en iyi ton balığını yemeleri için müşterilerinin taleplerini karşılamak istediğini ifade etti.
AA
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