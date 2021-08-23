Türkiye 23 Ağustos korona tablosu belli oldu mu?

23 Ağustos korona tablosu belli oldu mu?

Türkiye

23 Ağustos korona tablosu belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 18 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 23 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 23 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

23 Ağustos 2021, Pazartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki artış devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 23 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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