A101 23-24 Aralık indirimli ürünler ve Aldın Aldın Kataloğu’nda en dikkat çeken ürünler arasında 9999 TL’den satışa çıkarılan Volta VS2 Elektrikli Moped, 5.299 TL’den satışa çıkarılan Toshiba 50" 4K Android TV ve 3,999 TL’den satışa çıkarılan SEG SNF 5200-NF 483 No-Frost Buzdolabı yer alıyor. Aynı zamanda mikro dalga fırından saç düzleştiricisine, 3’lü tava setinden desenli termosa kadar pek çok çeşitteki ürün indirimli fiyatlarla bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda…

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 1. SAYFA

Toshiba 50" 4K Android TV 5.299 TL

Lenovo M10 Tablet 1299 TL,

Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu 1,799 TL,

Piranha Tablet 599 TL

Piranha 1125 Full HD Aksiyon Kamerası 149 TL

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 2. SAYFA

Sinbo Dikey Infrared Isıtıcı 279 TL,

Samsung Mikrodalga Fırın 1099 TL,

Kiwi Elektrikli Süpürge 399 TL,

Arzum Starmix El Mikseri 159 TL,

Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 99,95 TL,

Aprilla Saç Düzleştirici 75 TL,

Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 139 TL

Arzum Saç Kurutma Makinesi 120,00 TL

Sinbo Quartz Isıtıcı 89,95 TL

Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 119 TL,

Piranha 10.000 mAh Powerbank 69,95 TL,

Piranha Kablolu Kulaklık 59,95 TL,

Piranha Bluetooth Kulaklık 89,95 TL,

Piranha USB Kablo 12,95 TL,

GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 54,95 TL,

GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 37,95 TL

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 3. SAYFA

Canlı Yılbaşı Çiçeği 19,95 TL,

Canlı Çiçek Şans Bambusu 11,95 TL,

Çok Amaçlı Dolap 349,95 TL,

Küçük Makyaj Organizeri 14,95 TL,

Büyük Makyaj Organizeri 34,95 TL

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 4. SAYFA

SEG SNF 5200-NF 483 No-Frost Buzdolabı 3,999 TL,

Flavel FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucu 1,399 TL

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 5. SAYFA

Servis Tabağı-Yemek Tabağı-Tatlı Tabağı ve Kase adet fiyatı 9,95 TL,

Porselen 4 Parça Fincan Takımı 34,50 TL,

Güral Porselen Kupa 16,50 TL,

Papilla Ragnar 3'lü Tava Seti 99,90 TL,

Pipetli Suluk 7,50 TL,

Desenli Termos 24,95 TL,

Rooc Kristal Saplı Pasta Seti 24,95 TL,

Rooc Meyve Bıçağı 6'lı set 18,50 TL,

Yılbaşı Pastacılık Ürünleri 7,50 TL,

Kahve Bardağı 3,50 TL,

French Press 19,95 TL,

Keramika Makarna Tabağı 16,50 TL,

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 6. SAYFA

Volta VS2 Elektrikli Moped 9999 TL

Universal Reflektörlü Motosiklet Heybe Çanta 69,90 TL,

Motosiklet Zincir Temizleme Fırçası 13,95 TL,

Darbe emici Mafsallı Motosiklet Dizliği 2'li Set 109 TL,

Motorcu Reflektör Kolon Yelek 24,95 TL,

Universal Motosiklet Çantası 129,95 TL,

Reflektörlü Motorcu Bel Çantası 39,95 TL,

Motosiklet Rüzgar ve Yağmur Koruyucu Diz Örtüsü 59,95 TL,

Motorcu Kol Bağlantılı Telefon Çantası 29,95 TL,

Motosiklet Kilidi 99,95 TL,

Neopren Yüz Maskesi 19,95 TL,

Universal Motosiklet Brandası 75 TL,

Universal Motosiklet Sele Kılıfı 17,95 TL,

Motosiklet Ön Siperlik Camı 129,95 TL,

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 7. SAYFA

Çift Kişilik Yün Yorgan 199 TL,

Yün Yastık 79,95 TL,

Çift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 39,95 TL,

Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 29,95 TL,

Sılk&Blue değişik beden seçenekli Bay-Bayan Termal Alt İçlik 29,95 TL,

Sılk&Blue Bay-Bayan Termal Üst İçlik 29,95 TL,

Sılk&Blue Bay Soket 3'lü Çorap 12,95 TL

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 8. SAYFA

Tombala 4,95 TL,

MONOPOLY Düello Zamanı 89,95 TL,

Büyük Boy Tavla 59,95 TL

Plastik Okey Takımı 79,95 TL

Kahraman Tazeoğlu Kitap Çeşitleri 7,95 TL

Akıllı Tavşan Momo Hikayeleri 3,95 TL

Kaydırak 129,95 TL

Baby Alive 89,95 TL

Barbie Peri Bebek 39,95 TL

Oyuncak Makyaj Seti 18,95 TL

32 Tuşu Org 99,95 TL

Oyuncak Tren Seti 64,95 TL

Tekli Arabalar 8,95 TL



