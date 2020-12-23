Ekonomi 23 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

23 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Ekonomi

23 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 23 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..

23 Aralık 2020, Çarşamba 18:30 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 458,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459 liradan, 3 bin 25 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 46 liradan, 418,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422,60 liradan, 2 bin 956 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 976 liradan, bin 478 liradan alınan Yarım Ziynet bin 488 liradan ve 739 liradan alınan Çeyrek Ziynet 744 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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