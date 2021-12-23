Ekonomi 23 Aralık çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

23 Aralık çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Ekonomi

23 Aralık çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Yatırımcısı altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2021 güncel altın fiyatları..

23 Aralık 2021, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Kapalıçarşı’da 653,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 654 liradan, 4 bin 310 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 331 liradan, 596,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 600,50 liradan, 4 bin 212 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 232 liradan, 2 bin 106 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 116 liradan ve bin 53 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 58 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Bir aylık borçlanma yeterli
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Kur korumalı mevduattaki net kazanç
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Yalnız değilsin
Özlem Denizmen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Benzin fiyatlarında indirim! Motorinde indirim! 'Pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak'