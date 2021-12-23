23 Aralık çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Yatırımcısı altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2021 güncel altın fiyatları..
23 Aralık 2021, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 653,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 654 liradan, 4 bin 310 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 331 liradan, 596,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 600,50 liradan, 4 bin 212 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 232 liradan, 2 bin 106 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 116 liradan ve bin 53 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 58 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)