Türkiye 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 23 Aralık 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

23 Aralık 2021, Perşembe 18:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 753 testte 18 bin 771 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 605 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,43, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,68 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 753 bin 275, 2'nci dozda 51 milyon 321 bin 64 ve 3'üncü dozda 16 milyon 266 bin 937 olmak üzere toplam 127 milyon 285 bin 128 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA: ELDE EDİLEN SONUÇLAR HEYECAN VERİCİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz. Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz" dedi.

DHA

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